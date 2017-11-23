VIP-персоны раскупили билеты на аукцион по продаже вещей политиков, бизнесменов и артистов

Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) вынужденно остановил продажи билетов на ежегодный благотворительный аукцион, где выставляются предметы из частных коллекций уральских политиков, артистов и бизнесменов. В организации заявляют, что за несколько недель до мероприятия все билеты раскуплены.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего было выставлено на продажу около 150 билетов стоимостью 25 тысяч рублей каждый. Заявки на билеты продолжают поступать, но мест в зале уже нет. «Сейчас мы думаем, какие возможности поддержать проект мы можем дать тем, кто не смог лично посетить мероприятие», – сообщили сегодня нашему агентству в пресс-службе СОСПП.

В частности, тем, кто не успел купить билеты, предлагается перечислить благотворительный взнос по реквизитам, указанным на сайте союза. Организаторы отмечают, что основную часть средств для проекта соберут в ходе благотворительного аукциона, на который выставляются предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков и артистов. Вырученные с продажи деньги пойдут на реализацию благотворительного проекта для людей с особенностями развития «Мастерские безграничных возможностей».

В настоящее время лоты продолжают поступать в оргкомитет. Уже сейчас у организаторов есть предметы от Эдуарда Росселя, Евгения Гришковца. Ранее сообщалось, что в благотворительном вечере примет участие народная артистка России, соучредитель благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова. В прошлом году на «Екатерининской ассамблее» для фонда «Подари жизнь» было собрано 11,7 млн рублей. Благотворительный вечер состоится 8 декабря в отеле Hyatt Regency Ekaterinburg.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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