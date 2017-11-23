УБРиР проиграл суд клиенту и отыгрался, отправив неверные данные в налоговую

Заемщик УБРиРа в суде смог взыскать с банка деньги за навязанные дополнительные услуги. После чего банк решил в долгу не оставаться и сообщил в налоговую о полученном клиентом доходе, заодно включив туда сумму убытков клиента.

В 2016 году житель Екатеринбурга выиграл суд у УБРиРа за навязанный пакет «Универсальный» – банк, выдавая кредит, заодно включает в договор эту услугу (туда входит пакет по страхованию и информационные услуги), из-за чего стоимость платежей для заемщика возрастает. По судебному решению заемщик получил комиссию за предоставление пакета услуг, проценты за пользование кредитом, начисленные и уплаченные на сумму пакета банковских услуг, штраф за неудовлетворение требования потребителя в добровольном порядке, проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ, моральный вред и судебные расходы.

В соответствии с налоговым кодексом, физлицо должно заплатить с доходов 13 %. В этом году банк как налоговый агент подал в налоговые органы справку о получении потребителем в 2016 году дохода по решению суда. Причем в сумму дохода банк включил все эти выплаты скопом – возмещение причиненного ущерба, материальных и моральных потерь, проценты за пользование кредитом, начисленные и уплаченные на сумму пакета банковских услуг. То есть не только то, что стало доходом, но и выплаты, возмещающие его ущерб от действий банка, из-за чего сумма доходов клиента «выросла» в справке налоговой на 30 %.

Клиент обратился в Консультационный пункт для потребителей в Екатеринбурге. В досудебном порядке вносить изменение в справку по форме 2-НДФЛ банк отказался, в связи с чем специалистами консультационного пункта было подготовлено исковое заявление в суд. Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области, решением суда требования потребителя были удовлетворены. На ПАО КБ «УБРиР» возложена обязанность направить уточненную справку по форме 2-НДФЛ за 2016 год (уменьшить сумму полученного дохода) в адрес Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Свердловской области, а также взысканы судебные расходы.

Екатеринбург, служба информации

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