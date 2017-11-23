Водителя, в погоне за которым погибли два сотрудника ДПС, выпустили из ИВС

Следственный комитет не стал выходить в суд с ходатайством об аресте 21-летнего водителя Павла Глухова, в погоне за которым погибли два сотрудника ДПС. Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в ведомстве, на данном этапе расследования уголовного дела не найдено оснований для заключения молодого человека под стражу. Поэтому он был освобождён из ИВС.

ДТП случилось 21 ноября около деревни Полдневая во время погони за пьяным водителем. Нарушитель не выполнил требование остановиться, поэтому наряд ДПС начал преследование. Что важно: всего в погоне участвовало три патрульных автомобиля. Первая машина ДПС улетела в кювет (в ней никто не пострадал), вторая, в которой погибли инспекторы, столкнулась со встречным ВАЗ-2107. В результате ДТП двоих мужчин из «семерки» 46 и 55 лет госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Машина инспекторов полностью сгорела.

Гибель инспекторов разделила общество. Одни искренне сочувствуют родственникам и друзьям скончавшихся гаишников, другие ставят вопрос о компетентности дорожных полицейских, их профессиональных навыках. Так, обсуждая трагическое ДТП, сотрудники ГИБДД в социальных сетях напоминают, что у полицейских во время погони есть выбор – применить оружие и сесть в тюрьму по стечению ряда обстоятельств или не применять оружие, «таранить автомобиль нарушителя до бесконечности… и при неудачном стечении обстоятельств погибнуть самому». «Сколько еще нужно таких случаев, чтобы депутаты Госдумы, наконец, приняли закон, позволяющий полиции стрелять по скрывающейся машине? Без каких-либо правовых последствий в случае ранения водителя», – задаются вопросом правоохранители.

Вместе с тем скептически настроенные граждане подходят к этому вопросу с другой стороны, апеллируя к фактическим обстоятельствам трагедии. Они говорят: если рассматривать объективно ход погони, то становится ясно, что гаишники не смогли применить все свои профессиональные навыки. По неподтвержденным пока данным, они решили столкнуть машину нарушителя на обочину в стиле американских боевиков. При этом экипаж ДПС неверно оценил дорожную обстановку – крутые повороты на трассе Полдневая – Полевской и обледенение проезжей части. В результате водитель машины ГИБДД просто не справился с управлением и врезался во встречную «семерку». Однако, так как велась погоня, да еще нарушитель оказался в состоянии опьянения, то все обвинения теперь посыплются исключительно на него.

Против пьяного водителя, которого в итоге остановил третий экипаж ДПС, возбудили административное дело по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения» и уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Тела погибших сотрудников полиции направили на судебную медицинскую экспертизу. В ходе следствия будет также назначена судебная автотехническая экспертиза.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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