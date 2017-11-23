Одноглазого, Зайца, Гешу и Михалыча с Владимировичем отправили за решетку за бандитизм

Пятерым членам серовской банды – Одноглазому, Зайцу, Леше, Михалычу и Владимировичу – суд вынес приговоры, по которым налетчики, грабившие ювелирные магазины и банки, отправятся за решетку. Как напомнили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, все осужденные бандиты – рецидивисты. Они познакомились в ИК-58 в Ивделе, а после того, как вышли, сколотили банду. Преступления они совершали с 2014 по 2016 годы, пока их не задержали в ходе спецоперации. Ее разработали и провели сотрудники угрозыска под руководством полковника Натига Байрамова. Силовую поддержку оказывали бойцы нижнетагильского ОМОНа. Причем взять налетчиков удалось в тот момент, когда они грабили очередной ювелирный. Это произошло в июле 2016 года на улице Ленина в Серове.

«Любители чужого добра были одеты в камуфляжные костюмы, черные маски, перчатки. На объект они приехали на красной «Киа». Что характерно, последний налет совершался на магазин, по соседству с которым пять месяцев назад они обчистили аналогичное торговое предприятие. Добычей злоумышленников в обоих случаях стали предметы украшения на общую сумму свыше 6 млн рублей. Среди задержанных нет ни одного, кто бы ранее не нарушал закон», – рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Троих из участников банды – мужчин 1974, 1976 и 1962 годов рождения из Екатеринбурга, Серова и поселка Арти – арестовали сразу, четвертого – жителя Серова 1977 года – оперуполномоченные нашли в Кушве, а пятого – 1968 года рождения – взяли чуть позже в столице Среднего Урала.

«В состав этой ОПГ входили и те, кто в 2014 году в Екатеринбурге на улице Белинского совершил налет на коммерческий банк, откуда была похищена крупная сумма долларов и евро», – отметил полковник Горелых.

Интересно, что один из налетчиков решил откладывать себе на пенсию, и после очередного нападения на ювелирный положил часть ворованных средств под проценты в банк. В отношении него было возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 171.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления». Его подельники «отделались» статьями 161 и 162 УК РФ «Грабеж» и «Разбой». Кроме предусмотрительного бандита, который хотел обеспечить себе старость, все тратили награбленные деньги тут же – покупали машины, гасили долги, делали ставки в букмекерских конторах.

Теперь троим из них предстоит отбывать наказание в колониях особого режима, еще двое – в колонии строгого режима. Двоим фигурантам, получившим 13 и 14 лет, назначено дополнительное наказание в виде штрафа по 1 миллиону рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Екатеринбург, служба информации

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