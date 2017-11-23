СК вмешался в ситуацию с «липовыми» справками от кори

Следственный комитет подключился к проверке дела о поддельных справок о прививках от кори. Напомним, как уже писал «Новый День», в Екатеринбурге минимум двое детей – 9 и 14 лет из разных семей – подкатили опасный вирус, хотя их родители утверждали, что отпрыски привиты, даже предоставляли документы о прохождении двух этапов вакцинации. Однако в ходе проверки медиков вскрылся подлог. Об этом ранее сообщали в Горздраве.

Между тем, как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, по данному факту организована доследственная проверка. «Следствие намерено тщательно проверить как доводы медицинских работников о том, что отметки о прививках против кори в сертификате сына жительницы Екатеринбурга, представленном в гимназию, где обучается школьник, были сфальсифицированы, так и доводы самой екатеринбурженки, которая утверждает, что действия врачей, проверявших наличие кори у подростка, могли повлечь определенные негативные последствия для ее ребенка», – сказали в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что планируют опросить всех участников конфликта и изучить документы.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 23.11.17

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