В Первоуральске осудили узбека, который случайно украл устройство за 44 млн и выкинул на помойку

В Первоуральске вынесли приговор гражданину Узбекистана, который попался на курьезной краже. Он стянул из припаркованной машины ящик с оборудованием, но не смог его продать и выкинул. Оказалось, ворованное стоит более 44 млн рублей.

Преступление было совершено 28 октября 2016 года. Гражданин Узбекистана Рахимжон Юлдашев ночью на автостоянке в районе 326 км автодороги «г. Пермь – г. Екатеринбург» залез в кузов машины «Ивеко Дейли», перерезав тент. Дальнобойщик в это время спал. Грабитель вытащил первую попавшуюся коробку. В ней оказался блок топливо-масляного теплообменника газотурбинного двигателя стоимостью свыше 44,1 млн рублей, изготовленный по заказу на предприятии в Израиле. Но незадачливый воришка этого не знал, имущество он никому не смог сбыть, а потому просто выбросил возле контейнеров на одной из мусорных площадок на окраине Екатеринбурга. Найти дорогостоящее оборудование потерпевшие не смогли, но имущество было застраховано.

А узбека отправили под суд по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»). Он ранее уже отбывал наказание за разбойное нападение и хищение паспорта. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, накануне приговором суда мужчине дали 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Екатеринбург, служба информации

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