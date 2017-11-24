На ЕКАДе насмерть сбили водителя, который менял колесо (ФОТО)

В Екатеринбурге накануне вечером погиб водитель, забывший о мерах безопасности. Он в темное время вышел на трассу в темной одежде поменять колесо и был насмерть сбит проезжавшей машиной.

Авария произошла накануне около шести часов вечера на 60 км ЕКАДа. По предварительной информации, мужчина 1967 года рождения остановился на трассе, чтобы поменять колесо у своего МАЗа. Его сбил водитель автомобиля ДАФ. Водитель этой машины пояснил, что человека на дороге он увидел в самый последний момент. Место, где случилось данное дорожно-транспортное происшествие, не освещено, погибший водитель был одет в одежду темного цвета. Обстоятельства данного происшествия будут установлены в ходе расследования, по окончании которого будет принято решение.

«При остановке за городом водитель, выйдя из машины, становится пешеходом, поэтому в темное время суток и в условиях недостаточной видимости ему необходимо иметь при себе световозвращающий жилет, который позволит стать видимым на проезжей части дороги», – напомнили в ОГИБДД УМВД России по городу Екатеринбургу.

Екатеринбург, служба информации

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