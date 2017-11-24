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Екатеринбург

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На ЕКАДе насмерть сбили водителя, который менял колесо (ФОТО)

На ЕКАДе насмерть сбили водителя, который менял колесо (ФОТО)

В Екатеринбурге накануне вечером погиб водитель, забывший о мерах безопасности. Он в темное время вышел на трассу в темной одежде поменять колесо и был насмерть сбит проезжавшей машиной.

Новый День: На ЕКАДе насмерть сбили водителя, который менял колесо (ФОТО)

Авария произошла накануне около шести часов вечера на 60 км ЕКАДа. По предварительной информации, мужчина 1967 года рождения остановился на трассе, чтобы поменять колесо у своего МАЗа. Его сбил водитель автомобиля ДАФ. Водитель этой машины пояснил, что человека на дороге он увидел в самый последний момент. Место, где случилось данное дорожно-транспортное происшествие, не освещено, погибший водитель был одет в одежду темного цвета. Обстоятельства данного происшествия будут установлены в ходе расследования, по окончании которого будет принято решение.

Новый День: На ЕКАДе насмерть сбили водителя, который менял колесо (ФОТО)

«При остановке за городом водитель, выйдя из машины, становится пешеходом, поэтому в темное время суток и в условиях недостаточной видимости ему необходимо иметь при себе световозвращающий жилет, который позволит стать видимым на проезжей части дороги», – напомнили в ОГИБДД УМВД России по городу Екатеринбургу.

Екатеринбург, служба информации

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