Моральный ущерб девочке, провалившейся в яму, оценили в 10 тысяч рублей

Мэрия Нижнего Тагила выплатит 10 тысяч рублей в пользу 12-летней девочки, которая летом провалилась в глубокую яму и не смогла выбраться самостоятельно.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, 4 июля 2017 года около 19 ч. 30 мин. 12-летняя девочка гуляла возле недействующей заправки на улице Алтайской, провалилась в яму с водой и глиной по пояс и застряла. Сама она выбраться из ловушки не смогла и позвала на помощь. Очевидцами была вызвана бригада спасателей. На место происшествия выезжали сотрудники скорой медицинской помощи, которые доставили мать с девочкой в травматологическое отделение больницы, где девочке оказали необходимую помощь.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура установила, что данный участок находится на балансе муниципалитета, соответственно, именно на администрации города лежит обязанность поддерживать земельный участок в надлежащем – безопасном, в том числе и для пешеходов, состоянии. В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление к администрации Нижнего Тагила о взыскании компенсации морального вреда, причиненного девочке.

Дзержинский районный суд, рассмотрев иск прокурора района, взыскал с мэрии в пользу несовершеннолетней и ее законного представителя в счет компенсации морального вреда 10 тыс. рублей.

Нижний Тагил, служба информации

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