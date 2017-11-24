Энергетики отключат электричество на Сортировке – трамваи ходить не будут

В ближайшие дни энергетики филиала «Свердловэнерго» для проведения ремонтных работ временное ограничат электроснабжение в микрорайоне Старая Сортировка города Екатеринбурга.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «МРСК Урала», в результате отключений воздушной линии 110 кВ «Искра – Сортировка» для демонтажа грозотроса 27 ноября, 1 и 5 декабря без электроснабжения останется часть потребителей в районе улиц Сортировочная, Автомагистральная, Минометчиков, Строителей, Байдукова, Решетская:

27.11.2017 – с 8:00 до 13:00

01.12.2017 – с 8:00 до 13:00

05.12.2017 – с 8:00 до 13:00

Данный временной диапазон для проведения ремонтных работы энергетикам был определен РЖД в соответствии с порядком предоставления технологических окон железнодорожниками.

Временное обесточение таких социально значимых объектов, как школы, детские сады, поликлиники согласовано на уровне администрации города. Медицинским и социальным учреждениям круглосуточного пребывания – ДГКБ №9, стационару Дорожной клинической больницы РЖД, пансионату для престарелых и инвалидов «Семь Ключей» – будут предоставлены резервные источники электроснабжения со стороны АО «ЕЭСК» и «Свердловэнерго». В зону ограничения электроснабжения попадают семь детских садов: №46, №312, №357, №51, №349, №30, негосударственный д/с №132; и две общеобразовательные школы – №127 и №122.

Особое внимание к ситуации просят проявить автомобилистов. В связи с временным отключением светофоров, регулировку движения транспортных средств будут обеспечивать сотрудники ГИБДД. Резервными источниками электроснабжения будут обеспечены светофоры на перекрестках улиц: Таватуйская – Маневровая, Билимбаевская – Расточная, Ангарская – Расточная, Монтажников – Расточная. Светофоры на ул. Бебеля будут работать в обычном режиме, данная магистраль города в зону отключения не попадает. Пассажирам общественного транспорта энергетики рекомендуют заранее продумывать маршрут движения – трамваи в указанный промежуток времени ходить не будут.

Екатеринбург, служба информации

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