Садоводы смогут заключать договоры со сбытовыми компаниями без посредников

В ноябре вступили в силу поправки в закон, и теперь садоводы вправе заключать индивидуальный прямой договор на электроснабжение, не получая разрешения электросетевой компании – раньше она была обязательным звеном. Еще одно новшество, которое коснется владельцев садовых участков, – ужесточены требования к пакету документов по льготному техприсоединению.

Новые изменения в законодательстве обсудили на семинаре по подключению к сетям, который прошел в «Облкоммунэнерго». В мероприятии, которое продлилось три дня, приняли участие более ста участников из 29 городов.

Как рассказала заместитель главного инженера по развитию и технологическому присоединению АО «Облкоммунэнерго» Наталья Пыжьянова, актуальных тем было две.

«Во-первых, к сетевым организациям ужесточили требования в части обеспечения взаимодействия наших заявителей и сбытовиков. Теперь как только все процедуры технологического присоединения завершены – мы обязаны не только выдать акт, но и содействовать заключению договоров электроснабжения. Вторая важная тема – ноябрьские изменения в законодательстве, регламентирующем работу электросетевых компаний с садоводами-«индивидуалами», – отметила спикер.

По новым правилам садоводы, которые хотят выйти на индивидуальный договор с энергосбытовой компанией, могут исключить из цепочки согласований сетевую организацию – «Облкоммунэнерго». Это изменение облегчит жизнь и тем, и другим. Как правило, эти потребители уже имеют точку присоединения к сетям и получают электричество, но рассчитываются за ресурс по общему договору садового некоммерческого товарищества. Сейчас они вправе заключить индивидуальный прямой договор на электроснабжение, не получая разрешения электросетевой компании – раньше она была обязательным звеном.

Еще одно новшество, которое коснется владельцев садовых участков – ужесточены требования к пакету документов по льготному техприсоединению. Сейчас в коллективную заявку сада на подключение к электроинфраструктуре должны быть внесены самые подробные сведения: количество земельных участков, их характеристики, персональные данные собственников. По замыслу законодателей, это должно сократить количество злоупотреблений в этой сфере.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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