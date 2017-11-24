«Уральские авиалинии» объявили о скидке 30% на все направления

Авиакомпания «Уральские авиалинии» присоединяется к акции «черная пятница» и объявила скидку 30% на авиабилеты по всем направлениям. Предложение будет действовать с 24 по 26 ноября для участников программы лояльности «Крылья» при покупке на сайте перевозчика.

«Новые участники сразу имеют возможность воспользоваться скидкой в 30%, а также приветственным бонусом до 1000 рублей, который начисляется после регистрации в программе. Купить билеты в рамках акции можно с 24 по 26 ноября на полеты по любому маршруту авиакомпании в период с 24 ноября 2017 по 27 марта 2018 года (кроме периода с 25 декабря 2017 по 15 января 2018 года)», – пояснили в авиакомпании.

Зарегистрироваться в программе «Крылья» можно на сайте www.uralairlines.com.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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