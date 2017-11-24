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Пятница, 24 ноября 2017, 10:59 мск

Екатеринбург

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Визит президента Чехии перевел Екатеринбург на военное положение

Визит президента Чехии перевел Екатеринбург на военное положение

Со вчерашнего вечера столица Среднего Урала взята под усиленную охрану в связи с визитом президента Чехии Милоша Земана. Горожане сообщают о десятках военных и сотрудников полиции, расставленных по пути следования главы государства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Милош Земан прибыл в Екатеринбург в четверг вечером. Еще днем 23 ноября возле аэропорта Кольцово были выставлены усиленные посты ДПС, рядом с ними дежурили люди с автоматами. Сегодня практически через каждые 200 метров правоохранители выставлены в центре Екатеринбурга – на улицах Белинского, 8 Марта, Ельцина, Карла Либкнехта, Малышева и на проспекте Ленина.

Ожидается, что 24 ноября президент Чехии проведет встречу с губернатором Свердловской области и примет участие в российско-чешком деловом форуме. По данным департамента информполитики региона, участники мероприятия обсудят вопросы межрегионального сотрудничества. На форуме подпишут документы о двустороннем экономическом и гуманитарном сотрудничестве. Также в программе рабочего визита Земана – посещение Уральского завода гражданской авиации. Кроме того, президент Чехии отправится на Михайловское кладбище, где возложит цветы к памятнику чехословацким легионерам.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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