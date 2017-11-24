Мэрия Екатеринбурга выставит на продажу Спецавтобазу и муниципальную похоронную службу

Администрация Екатеринбурга включила в прогнозный план приватизации на 2018 год четыре муниципальных предприятия – среди них Спецавтобаза, похоронная служба «Комбинат спецобслуживания» и торговый дом «Железнодорожный». Об этом сообщил сегодня замначальника департамента муниципального имущества Владимир Захаров на заседании профильной комиссии городской думы, передает корреспондент РИА «Новый День».

Напомним, в обязанности ЕМУП «Спецавтобаза» входят уборка мусора с территории города и отлов бродячих собак, «Железнодорожный» торговый дом занимается поставкой продуктов питания, муниципальный «Комбинат спецобслуживания» оказывает ритуальные услуги населению города.

Причины продажи МУПов Владимир Захаров объяснил требованиями федерального законодательства: «Нас подталкивают к тому, что в муниципалитете должны остаться предприятия, которые задействованы для осуществления муниципальных функций. Закон об организации местного самоуправления не предполагает уборку мусора, если говорить о Спецавтобазе.

Чиновники ДУМИ также заверили депутатов, что продажа муниципальных предприятий в частные руки никак не отразится на жизни города. Захаров напомнил, что вопросами утилизации бытовых отходов в скором времени будет заниматься единый региональный оператор, и Спецавтобаза наравне с другими коммерческими организациями будет участвовать в конкурсах на уборку территорий. По этой же схеме МУП работает и сейчас.

Сейчас в мэрии готовится постановление об условиях акционирования четырех муниципальных предприятий. Вопрос также будет вынесен на обсуждение в городской думе.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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