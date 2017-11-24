Екатеринбуржцев проверят на знание топонимов и карт – пройдет географический диктант

В воскресенье в Екатеринбурге в третий раз пройдет географический диктант. В этом году участникам предстоит решить 30 тестовых заданий, в том числе на знание понятий и терминов, на умение работать с картами и дневниками путешественников. Результаты станут известны 1 декабря.

Площадкой проведения географического диктанта в Екатеринбурге станет Уральский федеральный университет. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе вуза, в этом году для участия зарегистрировались 60 человек.

«Участники решат 30 тестовых заданий, поделенных на три блока. Первый блок состоит из вопросов на знание географических понятий и терминов. Второй направлен на проверку умений работать с картой. Третий – на определение географических объектов по записям дневников путешественников и отрывкам из художественных произведений. Высшая оценка, которую можно получить за диктант, – 100 баллов. Правильные ответы будут опубликованы 1 декабря на сайте – http://dictant.rgo.ru» , – сообщили в УрФУ.

Первый раз географический диктант прошел в 2015 году. Тогда по России было организовано всего 210 площадок, в 2016 году их количество увеличилось до 1464. В этом году акция стала международной: географическую грамотность проверят не только россияне, но и жители Азербайджана, Аргентины, Великобритании, Дании, Норвегии, Сербии, Сирии, Турции, Черногории, Чехии, Китая, Румынии и других стран.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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