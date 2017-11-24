Доходы Екатеринбурга от рекламы упали в 10 раз

Мэрия Екатеринбурга снова заявила о многомиллионных потерях городского бюджета после передачи рекламных полномочий на областной уровень.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас выдачей разрешений на установку рекламы и заключением договоров занимается в основном МУГИСО, а екатеринбургские чиновники ловят нарушителей и демонтируют незаконные конструкции. Единственная статья доходов, которая осталась мэрии – это торги рекламных мест с использованием муниципального имущества. Как сообщил заместитель начальника ДУМИ Владимир Захаров, за 10 месяцев 2017 года из этого источника в городской бюджет поступило 29,7 миллионов рублей и дополнительно 1,5 миллиона рублей в качестве госпошлины. При этом в 2015 году доходы Екатеринбурга от рекламы составляли более 300 миллионов рублей.

«У нас была отлаженная система проведения торгов. Как только закон был принят, доходы перестали поступать в городской бюджет, и по нашим сведениям, региональный бюджет тоже потерял часть средств. Потому что распространители рекламы воспользовались ситуаций и не платили деньги», – заявил Захаров.

Депутаты комиссии по муниципальной собственности ЕГД попросили чиновников предоставить точные расчеты экономических потерь от передачи рекламных полномочий. «В 2015 году много об этом говорилось, но тогда это были политические эмоции. А сейчас у нас есть факты», – нашелся вице-спикер Виктор Тестов.

Кроме того, депутатов интересовал вопрос, как мэрия наказывает рекламщиков, которые самовольно устанавливают конструкции. Как выяснилось, административного наказания за такое нарушение не предусмотрено. Вместо штрафов мэрия подает на предпринимателей в суд и требует взыскание фактической стоимости арендной платы за использование нелегальной рекламы. Рекламодателей такой расклад вполне устраивает – они платят ровно ту же сумму за размещение рекламы, при этом не тратят усилия на получение разрешения.

По информации Владимира Захарова, на 1 ноября администрация города подала в Арбитражный суд 12 исков по взысканию платы за самовольную рекламу, еще 19 исков связаны с долгами по заключенным договорам. Требования мэрии составили 3,7 миллиона рублей, пока удовлетворено исков на сумму 1,2 миллиона рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 24.11.17

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