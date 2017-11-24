В 2018 году в Свердловскую область ограничат доступ иностранцев

В 2018 году Свердловская область сможет принять на временное проживание в два с лишним раза меньше иностранцев, чем в уходящем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новые квоты на выдачу иностранцам разрешений на временное проживание в Российской Федерации установил сегодня председатель правительства Дмитрий Медведев. Согласно документу, в Свердловской области смогут поселиться только 1500 человек, притом, что на 2017 год квота составила 3500 человек.

В целом по Уральскому федеральному округу квота на 2018 год составит 4950 человек (в 2017 году – 7570). Неизменными остались цифры для Тюменской области (1000 человек) и ЯНАО (700). Курганская область сможет принять 300 человек вместо 400, Челябинская – 1000 вместо 1500, ХМАО-Югра – 450 вместо 470.

В целом по России количество разрешений на временное проживание для иностранцев в 2018 году снизится с 110 880 до 90 360.

Екатеринбург, Москва, служба информации

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