Троллейбусы №3 и №17 изменят маршруты с 1 декабря

В Екатеринбурге продолжают постепенно оптимизировать систему общественного транспорта. С 1 декабря изменятся схемы движения двух троллейбусных маршрутов – №3 и №17. В ЕМУП ТТУ пояснили, это делается, чтобы не дублировать маршруты на участке от Центральной гостиницы до ВИЗа.

Троллейбусный маршрут №3 будет ездить от ст. «Коммунистическая» по Бакинских Комисаров – пр. Космонавтов – ул. Челюскинцев – ул. Я. Свердлова – ул. К. Либкнехта – ул. Малышева – ул. Репина – до станции «Крауля» в обоих направлениях.

Троллейбусный маршрут №17 пойдет от ст. «Площадь I Пятилетки» по Машиностроителей – пр. Космонавтов – ул. Челюскинцев – ул. Я. Свердлова – ул. К. Либкнехта – до ул. Энгельса («Центральная гостиница») в обоих направлениях. До этого 17-й маршрут сворачивал на Малышева и вез пассажиров до Крауля.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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