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Тагильчанин воровал надгробные плиты с одних могил и продавал на другие (ФОТО)

Тагильчанин воровал надгробные плиты с одних могил и продавал на другие (ФОТО)

В Нижнем Тагиле задержаны трое мужчин, которых подозревают в совершении краж надгробных памятников с центрального кладбища «Рогожино».

Как сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское», жалобы от тагильчан на исчезновение памятников из яшмы и гранита начались в августе этого года. Кроме памятников с могил пропадали оградки, столики и лавочки. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сыщики установили, что к кражам может быть причастен 37-летний бывший работник кладбища. Вскоре он и двое его сообщников попались с поличным при очередной краже.

Новый День: Тагильчанин воровал надгробные плиты с одних могил и продавал на другие (ФОТО)

Как выяснилось, трудовая деятельность бывшего работника кладбища и сейчас связана с ритуальным бизнесом. На новом месте работы, получая заказы на надгробные памятники, мужчина продавал заказчикам краденые. К незаконной деятельности он привлек двух знакомых. Металлические предметы злоумышленники сдавали на лом. Доказаны 8 эпизодов их преступной деятельности. По всем фактам возбуждены уголовные дела, подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В полиции просят жителей Нижнего Тагила, которые, возможно, пострадали от действий злоумышленников, обратиться в дежурную часть отдел полиции № 16 по адресу: улица Островского, 1 или позвонить по телефону (3435) 97-64-02.

Новый День: Тагильчанин воровал надгробные плиты с одних могил и продавал на другие (ФОТО)

Нижний Тагил, служба информации

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