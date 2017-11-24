В Нижней Туре энергетики задолжали 6 миллионов рублей рабочим

В Нижней Туре 100 работников местной теплоснабжающей организации не получили зарплату за сентябрь и октябрь 2017 года. Долг перед рабочими превысил 6 миллионов рублей. Свои деньги работники получили только после вмешательства прокуратуры и Службы судебных приставов.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, задержка зарплаты образовалась на ООО «Городская энергосервисная компания». Предприятие на основании концессионного соглашения с администрацией Нижнетуринского городского округа обслуживает шесть котельных в поселках и тепловые сети на территории города. Когда стало известно о зарплатных долгах, прокуратура вызвала «на ковер» руководство компании и представителей мэрии.

«От работодателя потребовали принять действенные меры по погашению задолженности по выплате заработной платы, недопущению образования новой задолженности, соблюдению сроки выплаты зарплаты. В настоящее время при содействии управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области работникам перечислена заработная плата в полном объеме за сентябрь и октябрь 2017 года на сумму более 6 миллионов рублей», – сообщили в ведомстве.

После выявленной задолженности «Городская энергосервисная компания» останется на контроле прокуратуры области.

Нижняя Тура, служба информации РИА «Новый День»

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