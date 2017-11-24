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Пятница, 24 ноября 2017, 14:34 мск

Екатеринбург

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В центре Екатеринбурга автомобиль ДПС протаранил Range Rover

В центре Екатеринбурга автомобиль ДПС протаранил Range Rover
Фото – «Инцидент Екатеринбург»

Сегодня днем в центре столицы Среднего Урала автомобиль ДПС врезался во внедорожник Range Rover.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла на улице Гагарина, о чем сообщают очевидцы в социальных сетях. Фотография с места происшествия опубликована в группе «Инцидент. Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». В городскому правлении ГИБДД пока не комментируют ДТП. Автомобилисты предположили, что водитель иномарки выезжал на улицу Гагарина, и в этот момент произошло столкновение с патрульным автомобилем. К счастью, обошлось без пострадавших, но у машины ДПС передняя часть получила серьезные повреждения.

Новый День: В центре Екатеринбурга автомобиль ДПС протаранил Range Rover

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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