В центре Екатеринбурга автомобиль ДПС протаранил Range Rover

Сегодня днем в центре столицы Среднего Урала автомобиль ДПС врезался во внедорожник Range Rover.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла на улице Гагарина, о чем сообщают очевидцы в социальных сетях. Фотография с места происшествия опубликована в группе «Инцидент. Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». В городскому правлении ГИБДД пока не комментируют ДТП. Автомобилисты предположили, что водитель иномарки выезжал на улицу Гагарина, и в этот момент произошло столкновение с патрульным автомобилем. К счастью, обошлось без пострадавших, но у машины ДПС передняя часть получила серьезные повреждения.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 24.11.17

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