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Пятница, 24 ноября 2017, 17:19 мск

Екатеринбург

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Смог и неприятный запах – синоптики объявили о неблагоприятных условиях I степени опасности

Смог и неприятный запах – синоптики объявили о неблагоприятных условиях I степени опасности

Жители Екатеринбурга сегодня после обеда заметили смог и неприятный запах, который к вечеру только усилился. Синоптики пока не выявили случаев задымленности атмосферы, но 25 по 29 ноября объявили о неблагоприятных метеорологических условиях Iстепени опасности.

«С 20 часов 25 ноября до 20 часов 29 ноября на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», – сообщает Уральский гидрометцентр.

Сегодня случаев задымленности атмосферы на территории Свердловской области и появления несвойственного воздуху запаха метеостанциями не отмечено.

Добавим, что на период предупреждения о загрязнении стоит реже открывать окна, меньше бывать на воздухе.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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