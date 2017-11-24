Автомобилист сравнял счет на последней минуте, но уступил в овертайме рижскому «Динамо»

Екатеринбургский «Автомобилист» не сумел взять реванш в домашнем матче против рижского «Динамо». Сегодняшняя встреча двух команд завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу гостей. Уральцы, как и в прошлый раз, завоевали одно очко, и сейчас занимают пятое место в Восточной конференции КХЛ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начало матча прошло под диктовку «Динамо». Нападающий рижан Никита Евпалов открыл счет уже на первой минуте, а в середине периода Гунарс Скворцов удвоил преимущество рижан.

Сразу после перерыва «Автомобилист» преобразился. Уральцы отыграли одну шайбу усилиями новичка команды, канадца Пьера-Александра Паренто. А за 25 секунд до финальной сирены Алексей Василевский сравнял счет.

Игра перешла в овертайм, где опасных моментов было больше у «Автомобилиста», но удачливее оказались игроки «Динамо». Кришьянис Редлихс забил третью шайбу в ворота Якуба Коваржа и принес победу рижанам.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 24.11.17

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