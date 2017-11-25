Водитель и два его пассажира погибли в ДТП под Режом при столкновении с тягачом

Вечером в пятницу, 24 ноября, три человека погибли в ДТП на 88-м километре автодороги «Екатеринбург – Реж – Алапаевск».

По предварительным данным, автомобиль «Ниссан-Альмера» двигался от Екатеринбурга в сторону Алапаевска. Машину занесло, и она вылетела на встречную полосу, где столкнулась с седельным тягачом «Фрейтлайнер-Центури», сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

Удар был такой силы, что еще до приезда медиков от полученных травм на месте скончались водитель и двое пассажиров «Альмеры». Третья пассажирка госпитализирована.

Реж, служба информации

Реж. Другие новости 24.11.17

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