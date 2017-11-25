Сегодня ночью в Уральских горах похолодает до -20

В Свердловской области начало холодать. Уже сегодня ночью температуры приблизятся к зимним.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, сегодня ночью в горах и низинах ожидается похолодание до -20. В остальных районах области ночью будет -10…-15, днем -6…-11, в горах днем – до -15. В Екатеринбурге сегодня ночью температура воздуха опустится до -10…-12, завтра днем -7…-9. Ветер ожидается ночью переменный, завтра днем – юго-восточный, 2-7 м/с.

По данным синоптиков, будет переменная облачность, снегопадов в ближайшее время не ожидается. На дорогах в ближайшие дни – ярко выраженная гололедица.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 25.11.17

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