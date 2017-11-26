Сегодня ночью при падении из окна на Уралмаше погибла женщина

Трагедия произошла сегодня ночью на Уралмаше: погибла женщина, выпавшая из окна четвертого этажа.

По сообщению очевидцев, это случилось в доме по адресу: ул. Лукиных, 18а. От удара о землю пострадавшая скончалась на месте. Тело несколько часов пролежало во дворе. «Подъехала сначала скорая помощь, врачи осмотрели её, накрыли и уехали. Потом – полиция. Так же посмотрели, пофотографировали и уехали», – рассказал сосед погибшей порталу e1.ru. Мужчина – сожитель погибшей рассказал людям, видевшим тело, что между ними не было ссоры.

Как пояснили в Следственном управлении СК по Свердловской области «Новому Дню», на место происшествия выезжали следователи из Орджоникидзевского отдела СУ СКР. По предварительным данным, криминала нет, рассматривается несколько версий, в том числе самоубийство. Тело направлено на судмедэкспертизу, проводится опрос очевидцев.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 25.11.17

Сегодня ночью в Уральских горах похолодает до -20. / Второго подозреваемого в изнасиловании 12-летней школьницы задержали в Казани (ФОТО). / Водитель и два его пассажира погибли в ДТП под Режом при столкновении с тягачом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»