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Воскресенье, 26 ноября 2017, 07:59 мск

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Сегодня ночью при падении из окна на Уралмаше погибла женщина

Сегодня ночью при падении из окна на Уралмаше погибла женщина

Трагедия произошла сегодня ночью на Уралмаше: погибла женщина, выпавшая из окна четвертого этажа.

По сообщению очевидцев, это случилось в доме по адресу: ул. Лукиных, 18а. От удара о землю пострадавшая скончалась на месте. Тело несколько часов пролежало во дворе. «Подъехала сначала скорая помощь, врачи осмотрели её, накрыли и уехали. Потом – полиция. Так же посмотрели, пофотографировали и уехали», – рассказал сосед погибшей порталу e1.ru. Мужчина – сожитель погибшей рассказал людям, видевшим тело, что между ними не было ссоры.

Как пояснили в Следственном управлении СК по Свердловской области «Новому Дню», на место происшествия выезжали следователи из Орджоникидзевского отдела СУ СКР. По предварительным данным, криминала нет, рассматривается несколько версий, в том числе самоубийство. Тело направлено на судмедэкспертизу, проводится опрос очевидцев.

Екатеринбург, служба информации

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