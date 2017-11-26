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Воскресенье, 26 ноября 2017, 10:48 мск

Екатеринбург

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Екатеринбургский журналист призвал обязать чиновников быстрее отвечать на запросы СМИ

Екатеринбургский журналист призвал обязать чиновников быстрее отвечать на запросы СМИ
Фото из фейсбука Алексея Остапова

Чиновникам следует оперативнее отвечать на запросы средств массовой информации, а те из них, кто игнорирует вопросы журналистов, должны нести за это серьезную ответственность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эту тему поднял вчера на съезде Союза журналистов России в Москве журналист из Екатеринбурга Алексей Остапов. «Предложил акцентировать внимание на пересмотре положений ФЗ «О СМИ» в части запросов информации и предоставления ответов. Во-первых, для XXI века 7 дней для получения информации – запредельно много. Во-вторых, надо уже пересмотреть в сторону ужесточения ситуацию с привлечением к ответственности тех, кто и в эти сроки не даёт ни ответа, ни мотивированного отказа. В-третьих, надо бы подумать о распространении действия этой статьи и на негосударственные организации», – резюмировал Остапов свои предложения.

Добавим, что проблема взаимодействия органов государственной, региональной и муниципальной власти со СМИ обсуждается регулярно. Чиновники зачастую без всяких объяснений не предоставляют журналистам ответы на письменные редакционные запросы в установленный законом 7-дневный срок, отказываются отвечать на устные запросы. Бывают и прецеденты, когда в учреждениях отказываются от ответа на запрос СМИ, мотивируя это тем, что в штате нет специально обученного сотрудника, и предлагают журналисту написать обращение в качестве обычного гражданина, хотя по закону срок ответа в этом случае возрастает с 7 по 30 дней.

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