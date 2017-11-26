Екатеринбургский журналист призвал обязать чиновников быстрее отвечать на запросы СМИ

Чиновникам следует оперативнее отвечать на запросы средств массовой информации, а те из них, кто игнорирует вопросы журналистов, должны нести за это серьезную ответственность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эту тему поднял вчера на съезде Союза журналистов России в Москве журналист из Екатеринбурга Алексей Остапов. «Предложил акцентировать внимание на пересмотре положений ФЗ «О СМИ» в части запросов информации и предоставления ответов. Во-первых, для XXI века 7 дней для получения информации – запредельно много. Во-вторых, надо уже пересмотреть в сторону ужесточения ситуацию с привлечением к ответственности тех, кто и в эти сроки не даёт ни ответа, ни мотивированного отказа. В-третьих, надо бы подумать о распространении действия этой статьи и на негосударственные организации», – резюмировал Остапов свои предложения.

Добавим, что проблема взаимодействия органов государственной, региональной и муниципальной власти со СМИ обсуждается регулярно. Чиновники зачастую без всяких объяснений не предоставляют журналистам ответы на письменные редакционные запросы в установленный законом 7-дневный срок, отказываются отвечать на устные запросы. Бывают и прецеденты, когда в учреждениях отказываются от ответа на запрос СМИ, мотивируя это тем, что в штате нет специально обученного сотрудника, и предлагают журналисту написать обращение в качестве обычного гражданина, хотя по закону срок ответа в этом случае возрастает с 7 по 30 дней.

Екатеринбург, Москва, служба информации

Екатеринбург, Москва. Другие новости 26.11.17

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