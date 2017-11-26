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Воскресенье, 26 ноября 2017, 10:49 мск

Екатеринбург

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Губернатор Евгений Куйвашев улетел в Объединенные Арабские Эмираты

Губернатор Евгений Куйвашев улетел в Объединенные Арабские Эмираты

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в настоящее время находится с рабочим визитом в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, губернатор примет участие в бизнес-форуме «Россия – ОАЭ: перспективы делового сотрудничества» и мероприятиях в рамках заседания межправительственной Российско-Эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.

Планируется, что визит в Абу-Даби позволит представить партнерам из ОАЭ Екатеринбург как город-кандидат на право проведения Всемирной универсальной выставки «Экспо-2025».

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