На Юго-Западе водитель умер за рулем иномарки и врезался в забор

В Екатеринбурге сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП с участием иномарки, водитель которой умер за рулем и врезался в забор. В ходе проверки предстоит выяснить, что стало причиной смерти автомобилиста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня утром на улице Волгоградской. По сообщениям очевидцев, «Шкода» в районе дома № 31/1 вылетела с дороги и снесла забор парковки. В городском управлении ГИБДД уточняют, что сообщение о ДТП поступило в отдел полиции №5 в 08:45. Предварительно установлено, что водитель умер во время движения. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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