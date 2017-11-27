российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 27 ноября 2017, 09:47 мск

Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

На Урале владелец собаки, искусавшей 7-летнюю девочку, заплатит 3 тысячи рублей

На Урале владелец собаки, искусавшей 7-летнюю девочку, заплатит 3 тысячи рублей

В Свердловской области суд взыскал компенсацию морального вреда, причиненного 7-летнему ребенку в результате нападения собаки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Новой Ляле 7 августа этого года. На 7-летнюю девочку во дворе дома напала собака, убежавшая от хозяев. По информации пресс-службы областной прокуратуры, хозяин пса перед выгулом не надел на него ни поводок, ни намордник. Ребенку были причинены телесные повреждения в виде рваной раны голени.

«По правил обращения с домашними животными, утвержденным постановлением правительства региона от 06.08.2004 № 743-ПП, владелец домашнего животного обязан обеспечивать безопасность граждан от воздействия домашних животных. Учитывая, что ребенок сильно испугался, прокуратура района в Новолялинский районный суд к владельцам собаки направила исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда. Суд исковые требования удовлетворил, обязал владельца собаки выплатить пострадавшей 3 тыс. рублей», – отмечают в надзорном ведомстве.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.11.17

На Юго-Западе водитель умер за рулем иномарки и врезался в забор. / 27 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события. / «Автомобилист» разгромил нижегородский «Торпедо» со счетом 5:1. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,

Новости партнеров

Екатеринбург, все новости

Водитель, устроивший ДТП с двумя погибшими, получил 2,5 года колонии

В Екатеринбурге ребенка-инвалида с билетом высадили из автобуса. Прокуратура начала проверку

Анонсы событий /

Дополнение к анонсам

Маматов подал в суд на «Малину» и грозит банкротством «Контент-королю»

Все новости