На Урале владелец собаки, искусавшей 7-летнюю девочку, заплатит 3 тысячи рублей

В Свердловской области суд взыскал компенсацию морального вреда, причиненного 7-летнему ребенку в результате нападения собаки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Новой Ляле 7 августа этого года. На 7-летнюю девочку во дворе дома напала собака, убежавшая от хозяев. По информации пресс-службы областной прокуратуры, хозяин пса перед выгулом не надел на него ни поводок, ни намордник. Ребенку были причинены телесные повреждения в виде рваной раны голени.

«По правил обращения с домашними животными, утвержденным постановлением правительства региона от 06.08.2004 № 743-ПП, владелец домашнего животного обязан обеспечивать безопасность граждан от воздействия домашних животных. Учитывая, что ребенок сильно испугался, прокуратура района в Новолялинский районный суд к владельцам собаки направила исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда. Суд исковые требования удовлетворил, обязал владельца собаки выплатить пострадавшей 3 тыс. рублей», – отмечают в надзорном ведомстве.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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