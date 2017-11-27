«Гугл» повысил Орлова до губернатора

Популярный поисковик Google повысил вице-губернатора Алексея Орлова до главы региона. Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что при введении поискового запроса «губернатор Свердловской области» система выдает фотографию не Евгения Куйвашева, а одного из двух его первых замов – Алексея Орлова.

Скриншот ошибки поисковика выложил пермяк Алексей Меркулов. В ДИПе Свердловской области поблагодарили бдительного юзера за сигнал.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.11.17

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