Водитель, устроивший ДТП с двумя погибшими, получил 2,5 года колонии

Сысертский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Амила Агакерима оглы Гадирова, который стал виновником смертельного ДТП на трассе под Екатеринбургом.

Авария случилась год назад, 27 ноября около 7:50 утра. Подсудимый управлял автомобилем «Ниссан Альмера», который принадлежал его знакомому. Как установил суд, мужчина, не оценив дорожные и метеорологические условия, проявил небрежность в вождении, из-за чего машину вынесло на встречную полосу 163 километра автодороги М-5 Урал (подъезд к Екатеринбургу). На встречке Гадиров столкнулся с автомобилем «Рено Сандеро». В результате ДТП водитель и пассажир «Рено Сандеро» погибли на месте, также пострадал владелец автомобиля «Ниссан Альмера».

По решению суда Гадиров признан виновным в преступлении по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Приговор суда не вступил в законную силу.

Сысерть, служба информации РИА «Новый День»

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