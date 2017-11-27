Митрополит Кирилл благословил командующего ЦВО на руководство академией Генштаба

В Окружном Доме офицеров состоялось торжественное мероприятие, которое было посвящено проводам командующего ЦВО, генерал-полковника Владимира Зарудницкого к новому месту службы – в Военную академию Генштаба ВС России.

Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии, генерал-полковника провожали митрополит Кирилл, губернатор Евгений Куйвашев, главный федеральный инспектор Свердловской области Даниил Трубинов, руководители силовых структур уральского региона, заместители командующего и начальники управлений ЦВО.

Указом президента Российской Федерации генерал-полковник Владимир Зарудницкий, командующий войсками Центрального военного округа с 2014 года, назначен на должность начальника Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России.

Екатеринбург, Москва, служба информации

Екатеринбург, Москва. Другие новости 27.11.17

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