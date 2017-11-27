В конце недели в Нижний Тагил съедутся прыгуны с трамплина из 17 стран

На этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, которые состоятся с 1 по 3 декабря на горе Долгой в Нижнем Тагиле, приедут спортсмены из 17 стран мира.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, оргкомитет этапа Кубка мира объявил количественный состав участников соревнований: Норвегия (6 спортсменов), Германия (7), Болгария (1), США (3), Канада (1), Япония (5), Финляндия (3), Россия (9), Казахстан (2), Чехия (4), Франция (1), Австрия (7), Южная Корея (1), Польша (6), Италия (3), Словения (7), Швейцария (4).

Например, команда Германии приедет в Нижний Тагил своим сильнейшим составом. Команду возглавит олимпийский чемпион-2014 в команде и чемпион мира-2017 в миксте Андреас Веллингер. Вместе с ним выступят Маркус Айзенбихлер, Пиус Пашке, Штефан Ляйе, Карл Гайгер, Рихард Фрайтаг и Давид Зигель. Из Польши на Средний Урал приедут Камиль Стох, Давид Кубацки, Пётр Жила и Мачей Кот. Вместе с ними также выступят Стефан Хула и Якуб Вольный.

Состязания будут транслировать ведущие спортивные телеканалы мира, их покажут в 53 странах. Главные эфиры состоятся на канале Eurosport, который начнёт прыжковый уик-энд с трансляций квалификации в пятницу, 1 декабря.

Фото ОблТВ

Нижний Тагил, служба информации

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