Свердловские власти нашли нового спонсора для новогодней елки в «Экспо-центре»

На площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» после перерыва снова появится парк новогодних развлечений. В этом году партнером мероприятия станет госкорпорация «Роскосмос», поэтому бывшая «ЭкспоЁлка» превратилась в «КосмоЁлку».

Как сообщили в пресс-службе облправительства, парк будет работать с 23 декабря по 8 января. Гости главной областной ёлки смогут посетить выездную экспозицию Музея космонавтики, принять участие в космическом квесте и различных конкурсах. Ожидается, что на церемонии открытия парка к посетителям обратятся с приветствием российские космонавты из экипажа международной космической станции. Достопримечательностями «КосмоЁлки» станут скафандр с МКС, элементы управления ракетами, модели космических кораблей. Тему новогоднего парка определила 60-летняя годовщина освоения космоса человечеством – 1957 году СССР запустил первый искусственный спутник Земли.

Напомним, «Ёлка-2017» в павильонах МВЦ «Экспо» не проводилась. Отмену новогоднего проекта областные власти тогда объяснили необходимостью провести косметический ремонт выставочника перед «Иннопромом». До этого кураторами праздничного парка были три компании – сначала «Моррис» под патронажем бывшего вице-премьера области Алексея Багарякова, затем Театр эстрады во главе с Александром Новиковым, а после «Корпорация развития Среднего Урала». Ни один из организаторов не продержался в проекте больше двух лет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.11.17

В Екатеринбурге директора массажного салона «Африка» будут судить за организацию борделя. / Отсутствие скидки на кредитную ставку и две госпрограммы. Что будет с льготными автокредитами в 2018 году. / В конце недели в Нижний Тагил съедутся прыгуны с трамплина из 17 стран. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»