российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 27 ноября 2017, 13:47 мск

Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

На центральной улице Екатеринбурга внезапно запустили двустороннее движение (ФОТО, ВИДЕО)

На центральной улице Екатеринбурга внезапно запустили двустороннее движение (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге на улице Попова два года была односторонка. В выходные движение сделали двусторонним – безо всякого предупреждения. И теперь на центральной улице хаос, автомобили упираются друг в друга нос к носу, так как каждый уверен, что едет по «своей» полосе.

Внезапная двусторонка на Попова

Улицу Попова от Репина до Хохрякова сделали односторонней в 2015 году, когда шла реконструкция развязки у Центрального стадиона. За это время автомобилисты, конечно, полностью привыкли к такой схеме организации дорожного движения. Но в минувшие выходные все изменилось – по всей длине улица Попова стала двусторонней. На сайте администрации города никаких предупреждений об изменениях не было.

Новый День: На центральной улице Екатеринбурга внезапно запустили двустороннее движение (ФОТО, ВИДЕО)

Оказалось, виноватых в этом нет. «В комитете по транспорту рассказали, что предупреждения должны быть, когда вводятся ограничения и когда делают одностороннее движение, про двустороннее предупреждать не должны», – прокомментировал пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов и пообещал, что в течение дня на официальном городском сайте все-таки появится новость про изменения на улице Попова.

Новый День: На центральной улице Екатеринбурга внезапно запустили двустороннее движение (ФОТО, ВИДЕО)

Пока же на центральной улице города водители соревнуются в умении объяснить оппоненту, что он не прав – не все вовремя замечают знаки. «Была такая практика – на участках дорог, где сильно поменяли движение, ставить регулировщика. Ведь это же очевидно – люди привыкли ездить по односторонке, на знакомом участке глаз замыливается! Ждем лобовых ДТП и разборок с битами», – поделился мыслями один из автомобилистов.

Новый День: На центральной улице Екатеринбурга внезапно запустили двустороннее движение (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 27.11.17

Свердловские власти нашли нового спонсора для новогодней елки в «Экспо-центре». / В Екатеринбурге директора массажного салона «Африка» будут судить за организацию борделя. / Отсутствие скидки на кредитную ставку и две госпрограммы. Что будет с льготными автокредитами в 2018 году. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Видео, Урал, Видеорепортаж, Общество, Россия, Транспорт, Фоторепортаж,

Новости партнеров

Екатеринбург, все новости

В Екатеринбурге отдали под суд пятерых неонацистов – последователей кровавой группировки «Фольксштурм»

«Сноб» записал губернатора Куйвашева в серийные убийцы

В Екатеринбурге будут судить командира, который избил и довел до суицида солдата-срочника

Свердловские власти нашли нового спонсора для новогодней елки в «Экспо-центре»

Все новости