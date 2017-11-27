На центральной улице Екатеринбурга внезапно запустили двустороннее движение (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге на улице Попова два года была односторонка. В выходные движение сделали двусторонним – безо всякого предупреждения. И теперь на центральной улице хаос, автомобили упираются друг в друга нос к носу, так как каждый уверен, что едет по «своей» полосе.

Внезапная двусторонка на Попова

Улицу Попова от Репина до Хохрякова сделали односторонней в 2015 году, когда шла реконструкция развязки у Центрального стадиона. За это время автомобилисты, конечно, полностью привыкли к такой схеме организации дорожного движения. Но в минувшие выходные все изменилось – по всей длине улица Попова стала двусторонней. На сайте администрации города никаких предупреждений об изменениях не было.

Оказалось, виноватых в этом нет. «В комитете по транспорту рассказали, что предупреждения должны быть, когда вводятся ограничения и когда делают одностороннее движение, про двустороннее предупреждать не должны», – прокомментировал пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов и пообещал, что в течение дня на официальном городском сайте все-таки появится новость про изменения на улице Попова.

Пока же на центральной улице города водители соревнуются в умении объяснить оппоненту, что он не прав – не все вовремя замечают знаки. «Была такая практика – на участках дорог, где сильно поменяли движение, ставить регулировщика. Ведь это же очевидно – люди привыкли ездить по односторонке, на знакомом участке глаз замыливается! Ждем лобовых ДТП и разборок с битами», – поделился мыслями один из автомобилистов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук, Антон Отман

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