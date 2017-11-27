В Екатеринбурге будут судить командира, который избил и довел до суицида солдата-срочника

В Екатеринбурге будут судить командира войсковой части № 47051, обвиняемого в избиении рядового, после чего потерпевший покончил с собой.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в правозащитной организации «Зона права», на скамье подсудимых окажется командир отделения технических средств охраны роты обеспечения ВЧ № 47051 (с дислокацией в Екатеринбурге) Егор Сенаторов. Ему инкриминируется превышение должностных полномочий с применением насилия (п «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Согласно материалам дела, в декабре 2016 года рядовой Денис Хамидуллин, призванный из Пермского края, заступил в суточный наряд в качестве дневального. Сержант Сенаторов потребовал от 19-летнего срочника в защитном костюме и противогазе рассказать ему обязанности военнослужащего, предусмотренные уставом внутренней службы ВС РФ.

«Командир отделения остался недоволен ответом и заставил рядового принять упор лежа и выполнить отжимания от пола на вытянутых руках. При этом Сенаторов поставил свою ногу на спину Хамидуллина и силой стал давить вниз, тем самым заставляя последнего прижиматься ближе к полу, а затем испытывать физические трудности для поднимания туловища вверх от пола, – говорит адвокат Елена Макарова. – Затем Сенаторов заявил, что Хамидуллин должен повторно изучить общие обязанности военнослужащего, и предупредил, что спросит о них через полчаса. Второй ответ сержанту также не понравился. Тогда сержант взял голову рядового, наклонил ее вниз и нанес два удара по ней».

7 марта 2017 года Денис Хамидуллин заступил в суточный наряд в качестве контролера на КПП в военном городке в Екатеринбурге. Через несколько часов он покончил с собой. Военная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении командира.

Рассмотрение дела в Екатеринбургском гарнизонном военном суде назначено на 28 ноября, в 14:30. Сержанту-контрактнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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