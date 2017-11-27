«Сноб» записал губернатора Куйвашева в серийные убийцы

Издание «Сноб» записало губернатора Свердловской области в серийные убийцы. Фотография главы региона стала иллюстрацией к посту издания в фейсбуке – ссылка ведет на сайт «Сноба», где рассказывается о том, что власти Австрии не хотят экстрадировать Аслана Гагиева, обвиняемого в организации 60 убийств, поскольку его адвокаты предоставили справку о редкой форме аэрофобии, которой страдает их клиент, из-за чего он просто может не пережить полет.

Читатели «Сноба» указали редакции на оплошность с невесть откуда затесавшейся фотографией Куйвашева, однако почему-то ошибку так и не исправили.

Екатеринбург, служба информации

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