В Екатеринбурге отдали под суд пятерых неонацистов – последователей кровавой группировки «Фольксштурм»

В Чкаловский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении пятерых молодых людей, являвшихся членами экстремисткой группировки. Злоумышленники устраивали облавы на гастарбайтеров, снимали свои «акции» на видео и выкладывали в интернет.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, участниками банды неонацистов стали жители уральской столицы в возрасте от 18 до 21 года. По данным следствия, с марта 2014 по январь 2016 годов они размещали в сети видео-, аудио- и фотоматериалы, которые по результатам судебных экспертиз признаны экстремистскими, поскольку разжигали межнациональную ненависть и вражду. «Кроме того, трое из обвиняемых приняли непосредственное участие в нескольких так называемых «акциях» – нападениях с целью избиения лиц неславянской внешности, – указывают в ведомстве. – Члены сообщества вместе изучали экстремистскую литературу. В этой преступной группе имелся лидер, существовало четкое распределение ролей: один был ответственным за размещение экстремистских материалов и комментирование новостей в интернете, другой – за организацию нападений на мигрантов. Причем группа была создана не для совершения какого-то конкретного преступления, а для регулярного совершения множества подобных злодеяний».

Руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что неонацистов выявили и задержали сотрудники полиции из Центра по противодействию экстремизму областного полицейского главка вместе с коллегами из регионального УФСБ. «Некоторые участники группы и ранее были не в ладах с законом, имеют судимость за аналогичные преступления. Но, учитывая, что по решению суда наказание они получили в виде условного срока, не прекратили свою противоправную деятельность», – отметил собеседник агентства.

Отметим, что до последнего времени самой скандально известной неонацистской группировкой на Среднем Урале являлась организация под названием «Фольксштурм». Это был тот случай, когда экстремистское хулиганство переросло в гораздо более жестокие формы преступной деятельности. На счету скинхедов – членов преступного сообщества было 3 убийства и 8 покушений на убийство лиц неславянской национальности. Кроме того, они совершили свыше 20 так называемых акций – нападали на улицах на не понравившихся им людей и жестоко избивали их. Мотивом преступлений была расовая и национальная ненависть. Акции устрашения снимались на видео и выкладывались в Интернет, в том числе, на сайтах националистической направленности. В 2015 году суд отправил последнего лидера группировки в колонию.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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