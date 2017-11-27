Проверка на вшивость: санврачи называли самый «педикулезный» район

Жители Екатеринбурга стали реже страдать от педикулеза – в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Об этом «Новому Дню» рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области. По данным ведомства, в этом году было зарегистрировано более 800 случаев вшивости у жителей уральской столицы. В прошлом году за 10 месяцев паразитов нашли более чем у тысячи горожан.

Почти в половине случаев вшей находят у детей. Только в ноябре этого года в 19 школах был обнаружен педикулез у 28 учеников. В детских садах ситуация чуть легче – за этот месяц вшей нашли у семерых дошкольников. Причем самая острая ситуация – в Орджоникидзевском районе, там было зарегистрировано четыре случая педикулеза, еще по одному в Чкаловском, Октябрьском и Железнодорожном.

Родители екатеринбургских детсадовцев со ссылкой на работников дошкольных учреждений также отмечают, что вспышки педикулеза происходят периодически. Однако в Роспотребнадзоре говорят, что осень – традиционное время, когда у детей обнаруживают вшей, поскольку группы формируются после каникул, проводятся осмотры, во время которых и находят паразитов. Однако тенденция успокаивает – по сравнению с 2016-м в этом году заболеваемость педикулезом среди дошкольников упала в 1,8 раза.

Екатеринбург, служба информации

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