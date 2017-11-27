Свердловская область продаст здание старинного пивзавода в центре Екатеринбурга

МУГИСО запросило согласие законодательного собрания на продажу государственного имущества – части здания по адресу ул. Розы Люксембург, 62.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», перед депутатами из комитета по законодательству выступил и.о. министра по управлению госимуществом Сергей Зырянов. По его словам, речь идет о части здания объекта культурного наследия – комплекса медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина. Стоимость актива оценена в 46 млн рублей, площадь – 3347 кв. м. При этом износ здания составляет от 41 до 60%, часть конструкций вообще находится в неудовлетворительном состоянии. Зырянов добавил, что земля, на которой стоит здание, принадлежит заводу безалкогольных напитков «Тонус», он же является одним из интересантов. Вырученные от продажи средства можно будет пустить на сокращение дефицита бюджета Свердловской области. Члены комитета предложение МУГИСО одобрили.

Как сообщается на сайте Музея истории Екатеринбурга, история здания насчитывает более 100 лет. В 1870-х годах жилая усадьба, возникшая еще в середине XIX века, была куплена екатеринбургским купцом К.Я. Гребеньковым для строительства пивоваренного завода. К 1889 году на территории усадьбы были построены каменный дом, два флигеля, службы и пивоваренный завод. В разработке плана завода и строительстве основных корпусов принимали участие городские архитекторы М.Л. Реутов, С.С. Козлов, А.С. Чирковский.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 27.11.17

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