Силовики задержали мужчину-гастролера, который грабил школы и детсады в Екатеринбурге и Челябинске

Уральские полицейские задержали в Челябинске 42-летнего жителя Екатеринбурга, который грабил детские сады и школы, еще одним объектом для кражи он выбрал локомотивное депо. Мужчина гастролировал по всему округу, его не могли поймать около года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в марте этого года транспортные полицейские Екатеринбурга возбудили уголовное дело по факту кражи кошелька из служебного кабинета работницы локомотивного депо. Тогда мужчина пришел якобы устраиваться на работу. Он подошел к кабинету отдела кадров, дверь была закрыта, тогда злоумышленник аккуратно ее вскрыл и пробрался в кабинет. Из кабинета он похитил кошелек с деньгами и зарплатной картой. Вскоре пострадавшей пришло SMS-сообщение о том, что с карты снято 38 500 рублей.

Установить личность мужчины сразу не смогли, потому что екатеринбуржец действовал быстро и прятал лицо. Силовики разослали ориентировки по городам в СМИ. После этого полицейским стали поступать звонки из разных городов Челябинской и Свердловской областей. Люди говорили, что узнали этого мужчину.

«Как оказалось, с марта по ноябрь этого года мужчина совершил несколько краж в разных городах, гастролируя по Свердловской и Челябинской областям. Кража в локомотивном депо была далеко не первой и не последней, – рассказал РИА «Новый День» заместитель начальника полиции по оперативной работе Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский, подполковник полиции Андрей Новосельцев.

К примеру, в сентябре преступник пришел в одну из школ Сухого Лога, где из служебного кабинета похитил два кошелька, в которых было 49 тысяч рублей. В учебное заведение мужчина пришел тоже якобы устраиваться на работу. Спустя несколько дней злоумышленник вновь совершил кражу, но уже в одном из детских садов Заречного, куда пришел к руководству, чтобы обсудить, как ему устроить ребёнка. Он поднялся в кабинет к заведующей и минут 15 общался с ней. А после того, как попрощался, незаметно забрал сумку. До этого аналогичные кражи злоумышленник совершил в детских садах № 301 и № 347 Екатеринбурга, отмечают в пресс-службе управления транспорта МВД России по УрФО.

В транспортную полицию Екатеринбурга сообщили, что злоумышленника, похожего на разыскиваемого мужчину, также видели в детсаду № 81 (там был похищен кошелек у медицинского работника) и детсаду № 300 (где из сумок воспитательниц пропали деньги и духи).

На днях похититель был задержан и сейчас находится в изоляторе временного содержания. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел по статье 158 УК РФ «Кража».

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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