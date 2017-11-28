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Вторник, 28 ноября 2017, 08:39 мск

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На Урале депутаты хотят заменить памятник Ленину на большую щуку

На Урале депутаты хотят заменить памятник Ленину на большую щуку

Депутаты Первоуральской городской думы готовятся выйти с необычным предложением к своему спикеру и администрации одного из крупнейших городов Свердловской области. Как стало известно РИА «Новый День», идея заключается в сносе памятника Ленину, стоящему в центре города и замене его на большой памятник рыбе. В качестве таковой решили остановиться на щуке.

«Щука – рыба хищная, она в изобилии водится в наших водоёмах и реках, нрав этой рыбы символизирует нашу Россию – такую же зубастую и способную найти себе пропитание даже в самых сложных экономических условиях. В любом случае, такой памятник – это гораздо более актуальный для города образ, чем Ильич, которого уже и из мавзолея выселяют», – пояснил агентству один из авторов инициативы. Возможно, что депутаты выступят со своим предложением уже до Нового года.

Екатеринбург, служба информации

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