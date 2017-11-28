В Екатеринбурге ночью на охраняемой парковке сгорели пять иномарок

Сегодня ночью в Екатеринбурге сгорели дотла пять иномарок, стоявших на охраняемой парковке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», происшествие случилось во дворе одного из домов по улице Технической. По информации ГУ МЧС РФ по Свердловской области, на площади 30 квадратных метров сгорели автомобили Mercedes, Mitsubishi, Toyota, Kia и Hyundai. В тушении пожара были задействованы две единицы техники, 11 человек личного состава.

«По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа, проведен осмотр места происшествия. Все владельцы транспортных средств установлены, в ближайшее время они обратятся в полицию с заявлением. Охранник парковки доставлен в территориальный ОВД для разбирательств. Предварительно установлено, что первым воспламенился Mercedes. После этого огонь перекинулся на другие автомобили. Точные причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы. По итогам исследования будет принято соответствующее процессуальное решение», – добавили в УМВД РФ по Екатеринбургу.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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