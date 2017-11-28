Центр Екатеринбурга перекроют для зимнего полумарафона «Европа-Азия»

В Екатеринбурге в ближайшее воскресенье, 3 декабря, состоится второй зимний полумарафон «Европа-Азия». Как обычно любительское спортивное мероприятие будет сопровождаться перекрытием центральных улиц.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, старт и финиш состязаний запланирован с площадки перед ДИВСом в районе станции метро «Динамо». Дистанция полумарафона будет пролегать по обеим сторонам набережной Городского пруда и частично по улицам 8 Марта и Бориса Ельцина. Сейчас набережную активно очищают от наледи – сегодня утром там работали около двух десятков дворников.

В связи с этим будет перекрыто движение транспорта на участке улицы 8 Марта от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина, а также участок улицы Бориса Ельцина от 8 Марта до Челюскинцев. Проезд также будет невозможен по переулку Химиков и Набережной Рабочей молодежи, примыкающих к перекрываемым улицам. Ограничения на указанных участках продлятся с 11 до 14 часов. На время проведения полумарафона общественный транспорт пойдет в обход зоны, отведенной для соревнований.

По информации оргкомитета, участникам зимнего забега на выбор предложат две дистанции –

классический полумарафон протяженностью 21 километр и укороченный вариант трассы длиной 7 километров. В районе старта перед ДИВС будут развернуты две военно-полевые кухни, чтобы обеспечить бегунов, болельщиков и судей горячей кашей и чаем.

В мэрии отмечают, что полумарафон «Европа-Азия» пройдет под символикой «Экспо-2025» для поддержки заявки Екатеринбурга в борьбе за всемирную выставку.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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