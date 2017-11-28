Свердловчане будут питаться из потребительской корзины пятилетней давности ещё три года

Размер потребительской корзины в Свердловской области в ближайшие три года останется на том уровне, который был установлен на период 2013-2017 гг.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое предложение одобрили сегодня депутаты из комитета заксо по социальной политики. И.о. министра экономики Татьяна Гладкова, представлявшая соответствующий законопроект, пояснила, что в областном правительстве отсутствуют методические рекомендации по формированию новой потребительской корзины, поэтому предлагается оставить прежнюю до 2020 года включительно. Такое предложение соответствует требованиям федерального законодательства.

Как пояснил председатель комитета Вячеслав Погудин, это связано с тем, что правительство принимает меры для выравнивания минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, поэтому новых методических рекомендаций по увеличению потребительской корзины пока нет.

При этом Татьяна Гладкова заявила, что набор продуктов в потребительской корзине Свердловской области, утверждённой законом 2013 года, даже несколько калорийнее, чем в установленных Роспотребнадзором нормативах.

Напомним, по сравнению с вариантом 2010 года в потребительской корзине 2013 года были заметно увеличены объемы потребления продуктов. В частности, свердловчанам полагалось в 1,5 раза больше мяса, на 20% и более – молока и молокопродуктов. Тем не менее, во время принятия закона 2013 года нашлись депутаты, которые посчитали, что свердловчане все равно останутся «полуголодными».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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