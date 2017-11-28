В Свердловской области на заводе раскопали авиационную бомбу

На территории металлургического завода в поселке Верхняя Синячиха Алапаевского района строители наткнулись на авиационную бомбу времен ВОВ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области, экскаватором была вырыта большая яма, в которой обнаружили бомбу. В связи с этим все работы были приостановлены. На место выезжали сотрудники инженерно-технической группы ОМОН Росгвардии. При обследовании специалисты спецподразделения классифицировали найденный боеприпас как авиационную зажигательную бомбу ЗАБ-50 ТГ. К счастью, выяснилось, что она не представляет опасности. Сотрудники Росгвардии передали ее для дальнейшего уничтожения в правоохранительные органы.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 28.11.17

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