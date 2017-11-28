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Вторник, 28 ноября 2017, 14:17 мск

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«Волнительный визит»: Филипп Киркоров прилетает сегодня в Екатеринбург, чтобы впервые посетить могилу прадеда

«Волнительный визит»: Филипп Киркоров прилетает сегодня в Екатеринбург, чтобы впервые посетить могилу прадеда

В Екатеринбург сегодня прилетит известный эстрадный певец Филипп Киркоров, чтобы дать концерт в ККТ «Космос» и впервые посетить могилу своего прадеда. О найденном захоронении родственника артиста стало известно недавно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о планах визита Киркоров рассказал на своей страничке в Instagram. «Уже сегодня, 28 ноября, в 19:00, в лучшем зале Екатеринбурга – ККТ «Космос», состоится предпоследнее в этом году и сезоне шоу «Я», а также очень волнительный визит на могилу моего прадеда, артиста – Виктора Альфонсовича Маниона, захороненного в Екатеринбурге и обнаруженную совсем недавно, что говорит о моих корнях, уходящих на Урал... Вот такие вот сюрпризы иногда преподносит жизнь», – написал певец.

Инстаграм Филиппа Киркорова

Могилу циркового артиста из известной династии случайно нашли краеведы на одном из кладбищ Екатеринбурга. Об обнаружении могилы родственника звезды сообщили администраторы аккаунта «Мемориал Романовых» в сети Instagram. Могила Виктора Маниона ранее считалась утраченной, было известно лишь, что он жил и работал в довоенном Свердловске, где и был похоронен в 1940 году. В 1930-е годы в СССР артисты династии Манион пользовались большой популярностью. Братья Борис и Виктор Манионы работали в амплуа комиков-акробатов. Жена Виктора Маниона, Мария, была акробаткой и танцовщицей.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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