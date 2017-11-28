Объем финансирования гарантированной медпомощи свердловчанам увеличат – за счет федеральных субвенций

В 2018 году объём программы государственных гарантий по предоставлению медицинских услуг жителям Свердловской области возрастёт на 8,2 млрд рублей по сравнению с 2017 годом.

Как передаёт корреспондент РИА Новый День, об этом сообщила сегодня на заседании комитета заксо по соцполитике ио министра здравоохранения Диляра Медведская. Общий объём финансирования программы, согласно проекту, составит 69,5 млрд рублей.

По словам председателя комитета Вячеслава Погудина, рост финансирования стал возможен, в том числе, благодаря субвенциям из федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Напомним, в этом году в области впервые был применён новый регламент утверждения территориальных госгарантий в сфере медицины: ещё до утверждения программы правительством ее проект должен быть одобрен на заседании заксобрания, причём депутаты имеют право внести свои предложения. Началу рассмотрения предшествовала дискуссия по процедурному вопросу. Как оказалось, проект программы поступил из минздрава непосредственно в комитет, тогда как по регламенту из правительства он должен был быть направлен за подписью губернатора председателю заксо Людмиле Бабушкиной, оттуда – в профильный комитет, а уже оттуда – на пленарное заседание. Но из-за нехватки времени было решено не ждать, пока на документе будут проставлены все необходимые визы, тем боле что основные параметры программы уже, судя по всему, не изменятся.

Как заявил РИА «Новый День» Вячеслав Погудин, 5 декабря состоится последнее заседание заксо в этом году, а значит, программа медицинских госгарантий должна быть одобрена депутатами именно в этот день. «Входить в Новый год без утверждённой программы госгарантий недопустимо. Должны платиться зарплаты медработникам, должны закупаться лекарства, здесь не должно быть ни одной минуты промедления», – подчеркнул он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 28.11.17

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