В епархии рассказали, что нельзя есть в ближайшие 40 дней, – начался Рождественский пост

Сегодня у православных начался 40-дневный Рождественский пост, который завершится в Рождество Христово – в ночь с 6 на 7 января. В Екатеринбургской епархии рассказали, что можно, а что нельзя есть во время поста, а также – как очиститься душой.

Как поясняют в епархии, Рождественский пост установлен для того, чтобы верующие к Рождеству Христову очистили себя покаянием, молитвой и постом. В течение ближайших 40 дней православным запрещается употреблять в пищу мясо, сливочное масло, молоко, яйца, сыр. Кроме того, в понедельник, среду и пятницу запрещаются рыба, вино и елей и дозволяется принимать пищу без масла (сухоядение). В остальные же дни – вторник, четверг, субботу и воскресенье – разрешено принимать пищу с растительным маслом.

«Рыба во время Рождественского поста разрешается в субботние и воскресные дни и великие праздники, например, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, в храмовые праздники и во дни великих святых, если эти дни приходятся на вторник или четверг. Если же праздники приходятся на среду или пятницу, то разрешение поста положено только на вино и елей. Со 2 января по 6 января пост усиливается, и в эти дни даже в субботу и воскресенье рыба не благословляется», – пояснили в Екатеринбургской епархии.

Чтобы пост не был во вред, в епархии советуют входить в него постепенно, поэтапно, начав хотя бы с воздержания от скоромной пищи в среду и пятницу в течение всего года.

«Некоторые необдуманно и поспешно берутся за подвиги поста и начинают поститься безмерно, строго. Вскоре они или расстраивают свое здоровье, или от голода делаются нетерпеливы и раздражительны, – злятся на всех и на все, пост скоро делается для них невыносимым и они бросают его. Чтобы наше расположение к посту сделать прочным, нужно приучать себя к посту не спеша, внимательно, не разом, а постепенно – мало-помалу», – посоветовали в епархии.

Конечно, отказ от мяса – не главное в Рождественском посте. По мнению православных, истинный пост связан с молитвой, покаянием, с воздержанием от страстей и пороков, искоренением злых дел, прощением обид, с воздержанием от супружеской жизни, с исключением увеселительных и зрелищных мероприятий, просмотра телевизора.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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