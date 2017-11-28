В Косулино спасли заблудившегося в темном лесу 71-летнего пенсионера

В селе Косулино в лесу около железнодорожной станции в темноте потерялся 71-летний садовод, который шел с дачи на электричку. Пенсионера в темноте нашел водитель отдела полиции №29 поселка Белоярский Денис Нигаматулин, который принимал участие в поисковой операции вместе с родственниками пропавшего.

Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, прапорщик Нигаматулин находился в составе дежурного наряда в селе Косулино. Около 20:30 ему от оперативного дежурного территориального ОВД поступило сообщение о том, что два часа назад в лесном массиве около железнодорожной станции потерялся мужчина 1946 года рождения. Полицейский в указанный сектор. Поисковые мероприятия велись совместно с родственниками пропавшего и другими подоспевшими сотрудниками полиции. К счастью, у потерявшегося пенсионера был с собой телефон, по которому он сообщил жене о приблизительном квадрате местонахождения.

«Когда полицейский обнаружил дедушку – хоть и сильно уставшего, но живого и здорового – тот абсолютно справедливо решил, что у него теперь будет два дня рождения. К одному причастны родители, а ко второму – органы внутренних дел. Помощь медиков садоводу не потребовалась», – отметил полковник Горелых.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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